Straelen: Straelen setzt auf Schulentwicklungsplan

Info

Anmeldezahlen an Straelener Schulen

Grundschule 136 Kinder angemeldet. Das ergibt in Straelen drei Eingangsklassen, in Herongen zwei und in Auwel-Holt eine. Gymnasium 93 Anmeldungen, das ergibt drei Eingangsklassen.

Offener Ganztag leicht rückläufig

Verlässlicher Halbtag konstant

Quelle Bericht von Bernd Schaap aus dem Bildungsbeirat in der Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste