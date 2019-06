Hartefeld : Pfarrfest in Hartefeld rund um die Kirche

Kickern unterm Kirchturm. So munter ging es in der Vergangenheit bei den Pfarrfesten in Hartefeld zu. Ein Fest für die ganze Familie. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Hartefeld Der Ortsausschuss Hartefeld lädt am Sonntag, 16. Juni, zum Pfarrfest rund um die St.-Antonius-Kirche ein. Das Pfarrfest beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10.30 Uhr. Der katholische Kindergarten gestaltet den Gottesdienst mit musikalischer Begleitung der Gitarrengruppe.

Der Spielmannszug „Blau-Weiß“ gibt ein Konzert auf dem Kirchenvorplatz. Für die Kinder wird um 14 Uhr Rainer Niersmann für Abwechslung sorgen. Damit am Kuchenbuffet wieder eine große Auswahl vorhanden ist, wird um Kuchenspenden gebeten. Diese können am Sonntag ab 10 Uhr im Kindergarten abgegeben werden. Wie schon in den Vorjahren findet auch ein Losverkauf mit großer Verlosung statt. Die Ziehung der Gewinner dieser großen Verlosung läuten um 16 Uhr das Ende des Pfarrfestes ein. Der Erlös des Pfarrfestes ist für die Jugendarbeit, sozialen Projekten in und um Hartefeld und Vernum sowie die Kirche vorgesehen.