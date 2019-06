Tradition : Mehr bereitet sich auf das Pfarrfest Mitte Juni vor

Mehr (RP) In Mehr wird am dritten Sonntag im Juni, also dem 16., das traditionelle Pfarrfest unter dem Motto „Miteinander - Füreinander“ gefeiert. Laut Veranstalter sind die Preise „moderat, so dass junge Familien, Jugendliche und Senioren eine entspannte Zeit miteinander erleben können“.

Weitere Details kündigt Beatrix Kruse an: „Wir beginnen um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst, anschließend sind alle herzlich eingeladen, mit uns ein paar gesellige Stunden zu erleben. Um etwa 11.30 Uhr öffnen die Stände, hier können hübsche und nützliche Dinge der Handarbeits- und Bastelgruppen erworben werden“.

Für Kinder gibt es Kinderspaß mit dem Kindergarten-Team, Wasserspaß mit der Feuerwehr, ein Hüpfkissen zum Austoben und bei der „verflixten 7“ beim Jugend-Treff-Relaxx kann man sein Glück versuchen.

Bei der großen Verlosung winken den Gewinnern eine Schifffahrt auf dem Rhein, Frühstückskörbe, Restaurant-Gutscheine und viele weitere schöne Preise.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt mit kühlen Getränken, leckeren Sachen vom Grill, Kaffee, hausgemachten Kuchen, Waffeln und mehr.

Für die künstlerische Unterhaltung sorgen ab etwa 11.30 Uhr das Tambourcorps „Die Wacht am Rhein“, ab 13 Uhr der Auftritt der “Tanzsternchen“ und der „Dancing Diamonds“ (Orientalische Tanzprojekte unter Leitung von Theresa Scharff und Tina Garden), ab 14 Uhr die „Little Stars“ (Kinder-Tanz-Projekt), ab 14.30 Uhr die „Sporty Beats“ (Showtanz), ab 15.30 Uhr „Estrellas de Mamouna“ (orientalisches Tanzprojekt vom Jugend-Treff-Relaxx) und ab 16.30 Uhr „Big Bang Beats“ (HipHop-Tanzprojekt/ Leitung Celina Michalski). Ebenfalls um 16.30 Uhr ist die große Verlosung.

Am Vorabend des Pfarrfestes findet die Fronleichnamsprozession in Mehr statt. Sie beginnt um 17 Uhr in der St. Vincentius Kirche. Dort werden anschließend Erfrischungsgetränke und ein Imbiss angeboten. Der Erlös ist für den Förderverein des Kindergartens.