Bildungspolitik in Straelen : Viele Straelener Schüler lernen auswärts

Straelen Nach den Sommerferien werden fast 41 Prozent der künftigen Straelener Fünftklässler an Schulen außerhalb der Blumenstadt unterrichtet. Immer mehr Eltern wählen für ihre Kinder weiterführende Schulen in Nachbarkommunen.

Das Schulwahlverhalten Straelener Kinder haben die Freien Wähler bei der Verwaltung erfragt. Für das nächste Schuljahr sind nahezu 41 Prozent der in Frage kommenden Straelener Kinder an einer auswärtigen Schule angemeldet worden. Im laufenden Schuljahr liegt diese Quote bei etwa 25 Prozent. Insgesamt 131 Kinder verlassen mit dem Schuljahresende die Katharinen-Grundschule (im Vorjahr waren es 138). Ans Gymnasium Straelen wechseln 41 (62). An der Sekundarschule Straelen werden künftig 36 neue Fünftklässler aus Straelen unterrichtet (42). 15 Kinder (sechs) gehen auf die Realschule an der Fleuth in Geldern, 17 (neun) auf die Liebfrauenschule Geldern, 16 (sechs) auf die Gesamtschule Geldern, vier (neun) auf die Gesamtschule Aldekerk, eins (zwei) auf die Liebfrauenschule Mülhausen und eins (zwei) auf die Gelderlandschule.