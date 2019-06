St.-Clemens-Hospital Geldern : Oberarzt Heinz-Leo Hellmann verabschiedet sich

Geldern Der Mediziner der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation geht nach knapp 30-jähriger Tätigkeit für das St.-Clemens-Hospital in den Ruhestand.

Wobei man bei dem umtriebigen Wahl-Geldrianer kaum von Ruhestand sprechen kann. Neben der Familie mit vier Kindern und fünf Enkeln, seinem Haus und dem großen Garten nimmt er sich Zeit für seine vielen Hobbys und das ehrenamtliche Engagement. Man glaubt ihm seine Beteuerung: „Langeweile kenne ich nicht.“ Dass der gebürtige Bonner einst überzeugter Niederrheiner werden würde, ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Denn in der Stadt am Rhein ist er nicht nur geboren und aufgewachsen. Dort hat er auch studiert. Bereits während des Medizin-Studiums lernte er seine Frau Hanneke kennen, die ersten beiden Kinder wurden geboren. „Meine Frau ist gebürtige Niederländerin. Sie zog es zurück, zumindest in die Grenzregion. So sind wir auf der Suche nach einem Krankenhaus, in dem ich meine Facharztweiterbildung zum Internisten aufnehmen kann, auf Geldern gestoßen“, erinnert sich Heinz-Leo Hellmann heute. Er blieb zunächst für fünf Jahre, dann wechselte er nach Duisburg. „Damals war ein Wechsel während der Facharztausbildung vorgeschrieben“, so Hellmann weiter. 1994 erreichte ihn die Bitte, für einen Neuanfang der geriatrischen Abteilung zurück an das Gelderner Krankenhaus zu kommen. „Das habe ich mir gut überlegt. Schließlich war die Geriatrie Neuland für mich, obwohl ich bei meinem damaligen Arbeitgeber bereits Einblicke gewinnen konnte.“ Schließlich sagte er „ja“, kam und blieb. Bis heute.