„Dart and Dance Party“ zum Auftakt : Volles Programm: Kapellen feiert vier Tage lang Kirmes

Minister Andreas Dicks, Königspaar Sabrina und Andreas Beurskens, Ministerin Jessica Lackmann. Foto: Claudia Krebber

Kapellen Am Freitag, 21. Juni, startet die Kirmes in Kapellen mit der 3. „Dart and Dance Party“. Die Kirmesmacher gehen davon aus, dass über 100 Dreier-Teams mit gezielten Würfen um den Einzug ins Finale kämpfen werden.

Am Ende gibt es Preise im Wert von über 700 Euro für die besten Teams. Für den besten Einzelwerfer gibt es einen starken Special-Price.

Am Samstag wird Schützenfest gefeiert. Im Mittelpunkt stehen der Thron um das Königspaar Andreas und Sabrina Beurskens. König Andreas feiert ein kleines Jubiläum, war er doch vor zehn Jahren schon einmal Silberträger. Mit von der Party sind Ministerin Jessica Lackmann und Hofherr Sascha Jacobsen sowie Minister Andreas Dicks mit Hofdame Leonie Bongers. Fehlen wird natürlich nicht das Kinderschützenpaar mit König Matti Schoofs und seiner Schwester Nele als Königin sowie Schülerprinz Leon Michael und Jugendprinzessin Meike Wolters. Nach Parade und Fahnenschwenken an der Residenz (Lange Straße/Ecke Feldstraße) startet gegen 17 Uhr der Umzug aller Vereine durchs Dorf. Nach Einzug ins Festzelt wird Ortsbürgermeisterin Andrea Dahmen dann die Kirmes offiziell eröffnen. Höhepunkt des Tages wird bestimmt ab 20 Uhr der Königsgalaball.