Kirchliches Leben in Aldekerk : Kirche gerettet

Das Kirchengebäude und der Glockenturm der evangelischen Kirchengemeinde bleiben in Aldekerk erhalten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk 155 Unterstützer wollen ihr evangelisches Gotteshaus in Aldekerk erhalten. Nun hat das Presbyterium dem Erhalt zugestimmt.

Aufatmen. Die evangelische Kirche in Aldekerk wird nicht abgerissen. Am 30. Juni hätte der letzte Gottesdienst sein sollen, bevor das Gebäude entwidmet worden wäre. An der Stelle sollte ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung entstehen. Ein Investor war schon gefunden. Die Aufgabe des Gebäudes hätte der evangelischen Kirchengemeinde Kerken rund 12.000 Euro Ersparnis im Jahr gebracht.

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte damals die evangelische Pfarrerin Karin Latour. Allerdings ist auch ihr die Erleichterung anzumerken, dass nun doch alles anders kommt. Das Ruder rumreißen konnten diejenigen, die losgingen und um die Mitgliedschaft in einem Förderverein zur Kirchenrettung warben. 155 Unterstützer sind seit Anfang des Jahres zusammengekommen. Mit ihrer Hilfe könne man auf eine jährliche Unterstützung in Höhe von 10.500 Euro hoffen und noch einmal mit einer einmaligen Unterstützung in Höhe von 26.000 Euro, die für die Sanierung der Sanitäranlagen nötig ist, erklärt Christian Schäfer, Mitglied des Presbyteriums und des Fördervereins. Um den Förderverein tatsächlich gründen zu können, brauchte es das Ok des Presbyteriums. Es folgte ein beratendes Gespräch mit dem Superintendenten des Kirchenkreises Kleve, dann fiel die endgültige Entscheidung des Presbyteriums: die Kirche bleibt.

Info Die Kirche in Aldekerk weiter unterstützen Mitmachen Der Förderverein braucht Menschen, die sich langfristig für den Erhalt der evangelischen Kirche in Aldekerk einsetzen. Ansprechpartner Horst Wanzek, Telefon 02833 1419, Christian Schäfer, Telefon 0151 15542161, Volker Wagener, Telefon 01575 5142825.

„Ich bin den Initiatoren sehr dankbar, dass da deutlich geworden ist, unsere Kirche ist uns nicht egal“, sagt Pfarrerin Latour. In Kerken besteht die Besonderheit, dass es in beiden Ortsteilen, Aldekerk und Nieukerk, ein evangelisches Kirchengebäude gibt. Es wurde schon laut über Fahrgemeinschaften nachgedacht von Aldekerk nach Nieukerk, wenn die Aldekerker Kirche abgerissen würde. Aber der emotionale Aufschrei war groß. Die Aldekerker kämpften mit Ausdauer für den Erhalt ihrer Kirche, die 1967 vielen geflüchteten Familien ein Zuhause bot. Pfarrerin Latour spricht von „viele Liebe“, die dem Kirchlein im Ort entgegengebracht wird.

Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. „Das Engagement der Gemeinde ist weiter nötig“, mahnt Christian Schäfer. Unterstützer sind immer noch willkommen. Nicht nur den Evangelischen liegt ihre Kirche am Herzen. Eine schöne Geste nennt es Schäfer, dass beim ökumenischen Pfingstgottesdienst die Kollekte für den Erhalt der evangelischen Kirche gesammelt wurde. Um die 450 Euro kamen zusammen.

Ziel sei es außerdem, mehr Leben in das Gebäude zu bringen. Ein erster Schritt ist mit dem Mietvertrag getan, der mit dem Musikverein Aldekerk geschlossen wird. Der nutzt die Räume und trägt mit der Miete dazu bei, dass Gebäude zu erhalten. Der Mietvertrag wird erst einmal für sechs Jahre geschlossen. Johannes Büsch, der Vorsitzende des Musikvereins, spricht von der Kirche als einem wichtigen Gebäude, weil es Geschichte hat. Außerdem hoffe man durch die Nähe zur Schule auf Synergieeffekte.

Pfarrerin Latour kann sich einmal im Monat als Neuerung einen Krabbelgottesdienst in Aldekerk vorstellen. Was bleibt ist, dass alle 14 Tage dort Gottesdienst gefeiert wird plus die Schul- und Kindergartengottesdienste, der Konfirmandenunterricht und die Gruppen, die auch bisher die Räume nutzten. Die evangelische Pfarrerin spricht von einem Aufbruch in der Gemeinde.

Viele Menschen sind da, die helfen wollen, nicht nur mit Geld, sondern auch praktisch, zum Beispiel im Garten. Die vielen haben es geschafft, dass ihre Kirche erhalten bleibt.