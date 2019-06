Neuerung zur Straßenparty : Premiere für das „Fest der Zukunft“

Der Beitrag der unteren Issumer Straße zur Gelderner Straßenparty steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und Umweltschonung.

Den Auftakt am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr macht der Film „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“. Er wird im leer stehenden Ladenlokal Issumer Straße 66 gezeigt. Dort laufen an diesem Wochenende zwei weitere Filme: „Planet Re Think“ am Samstag ab 18 Uhr und „Water – die geheime Kraft des Wassers“ am Sonntag ab 10.30 Uhr.