Stadtwerke Geldern informieren : Parken am Krankenhaus bleibt vorerst kostenlos

Geldern Stadtwerke Geldern und das Kuratorium verschieben die Inbetriebnahme der Schrankenanlage.

Das Parken am Gelderner Krankenhaus bleibt vorerst gebührenfrei. Eigentlich sollte der neue Parkplatz am Gesundheitscampus in Geldern am 1. April offiziell eröffnet werden. Dafür wäre alles fertiggestellt. Doch wegen der Corona-Krise und der damit insbesondere im Gesundheitswesen schwierigen Situation wollen die Stadtwerke und das Kuratorium ein positives Signal setzen und stellen die Parkflächen vorerst weiterhin kostenlos zur Verfügung.