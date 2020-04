Rettungsschirm wegen Coronavirus : Krankenhäuser im Kreis Kleve fordern schnelle Finanzierung

Kreis Kleve Die Kliniken im Kreisgebiet befinden sich im Ausnahmezustand, heißt es von den Verantwortlichen. Den Rettungsschirm der Bundesregierung halten sie nicht für ausreichend.

„In unseren Krankenhäusern herrscht Ausnahmezustand“, melden das Katholische Karl-Leisner-Klinikum mit Standorten in Kleve, Goch, Kevelaer und Kalkar, das St.-Willibrord-Spital in Emmerich, das St.-Clemens-Hospital in Geldern und die LVR-Klinik in Bedburg-Hau. „Wir haben planbare Operationen verschoben, Neuaufnahmen und die ambulante Versorgung in großen Teilen ausgesetzt, um Kapazitäten für die dringend erforderlich Behandlung von Corona-Patienten zu schaffen“, betonen die Geschäftsführer der Krankenhäuser Holger Hagemann (Katholisches Karl-Leisner-Klinikum), Johannes Hartmann (St. Willibrord-Spital), Christoph Weß (St. Clemens-Hospital) und Stephan Lahr (LVR-Klinik).