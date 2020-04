Interview mit Dirk Möcking aus Kerken : „Die große Solidarität macht mir Mut“

Kerken Der Bürgermeister von Kerken äußert sich zu den ersten Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Krise.

Dirk Möcking Nun, es ist fast so wie in den Sommerferien. Keine Schulglocken, die die Kinder zum Unterricht rufen oder Pausen einläute. Nur sind die Straßen und Wege noch deutlich leerer als in den Ferien; das ist fast schon ein wenig unheimlich. Ansonsten erlebe ich bei den Bürgerinnen und Bürgern eine große Disziplin und viel Rücksichtnahme. Egal ob Einkaufen oder Spazierengehen: Die Menschen gehen höflich miteinander um, kein Gedrängel, keine Hetze und alles mit gebührendem Abstand. Viele haben nachgefragt, ob sie irgendwo helfen können, etwa Einkäufe erledigen. Hier sind wir gut vernetzt mit der Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinde, die für diese und ähnliche Dienste ehrenamtliche Teams eingerichtet haben. Also, kurz gesagt: Ich erlebe auch eine große Solidarität, und das stimmt mich positiv, macht mir Mut.

Möcking Nun, an der ein oder anderen Stelle hätte auch ich mir mehr Informationen gewünscht vom Kreis Kleve, vielleicht auch etwas mehr Leadership. Aber: Ich habe ja selbst erlebt, wie anspruchsvoll die ersten Wochen gewesen sind, zeitlich, emotional und körperlich. Gespürt, welch große Verantwortung diese Krise auch mir als Bürgermeister aufbürdet, denn es geht ja am Ende um nichts weniger, als um Menschenleben. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, wie schwer es meine Kolleginnen und Kollegen und auch der Landrat in den vergangenen Wochen gehabt haben. Alles in allem finde ich aber, dass die 16 Kommunen im Kreis wirklich top zusammengearbeitet haben in dieser Krise und auch immer noch sehr gut kooperieren. Und bei den meisten (Video-)Konferenzen war ja auch der Landrat mit dabei. Ein besonders Lob möchte ich in diesem Zusammenhang meinem Kollegen Christoph Gerwers auch Rees machen, der als Vorsitzender der Bürgermeister-Konferenz einen Top-Job gemacht hat.