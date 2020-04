Auswirkungen im Kreis Kleve : Niederlande zählen nun zu den Corona-Risikogebieten

Kreis Kleve Von touristischen Reisen in die Niederlande wird abgeraten. Für Bürger und Berufspendler im Kreis Kleve hat das keine Auswirkungen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagabend die Niederlande als Risikogebiet für Covid-19 eingestuft. Wichtig für die Bürger im grenznahen Kreis Kleve ist, dass sie zunächst keine besonderen Maßnahmen treffen müssen, wenn ein Besuch in den Niederlanden erfolgt ist. Auch für die Berufspendler ergeben sich hieraus keine unmittelbaren Auswirkungen. Von nicht notwendigen oder touristischen Reisen in die Niederlande wird jedoch abgeraten.