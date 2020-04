Polizei sucht Zeugen : Automatensprengung in Pont gescheitert

Diesen Geldautomaten wollten die Täter in Pont sprengen. Foto: Martin van der Pütten

Geldern In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in Pont an der Dorfstraße einen Geldautomaten zu sprengen. Die Sprengung ist jedoch gescheitert, teilt die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie mindestens zwei Unbekannte zwischen 02.57 und 03.03 Uhr vermutlich mit einem dunklen Audi vor dem Automaten anhalten und versuchen, den Automaten aufzuhebeln, um im Anschluss eine Gasmischung aus Flaschen einzuleiten, die sie ebenfalls mitführten.

Aus bisher ungeklärten Gründen ließen die Verdächtigen jedoch von der weiteren Tatausführung ab, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zumindest einer der Täter war maskiert und trug Oberbekleidung mit einem grün-gelben Boss-Aufdruck. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter bei der Tatausführung beobachtet worden seien.