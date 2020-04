Nach Corona-Zwangspause : Gelderner Tafel organisiert Lieferdienst

Geldern Die Gelderner Tafel nimmt ihre Arbeit nach der Corona-Zwangspause wieder auf. Das teilte Vorsitzender Alfred Mersch mit. Allerdings entfällt weiterhin die Abgabe der Lebensmittel an den festen Ausgabestellen.

Statt dessen organisiert die Tafel einen Lieferdienst und bringt Tüten mit Nahrungsmitteln zu bedürftigen Personen. Der Start ist am Dienstag von der Tafel-Station in Geldern an der Jahnstraße aus.