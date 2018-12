Straelen : Langer Kampf um eine schwarze Rarität auf vier Rädern

Hans-Günter Schmitz mit seinem Pontiac. Auf dem Nummernschild verraten die Ziffern, in welchem Jahr der Oldtimer gebaut wurde. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Hans-Günter Schmitz aus Straelen fährt einen Pontiac von 1948. Es ist derzeit das einzige in Europa zugelassene Modell dieses Oldtimers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Yvonne Theunissen

Zumindest bei gutem Wetter kann es seit dem 11. September passieren, dass man ein ganz besonderes Auto auf den Straßen von Straelen sieht: einen schwarzen Pontiac Silver Streak aus dem Jahr 1948, gebaut in Detroit, USA. Besitzer Hans-Günter Schmitz ist sicher: „Ich habe ein Gutachten erstellen lassen, und laut Gutachter ist der Wagen der einzige in Europa, der zurzeit zugelassen ist.“

Bis Schmitz ganz legal durch die Stadt fahren durfte, war einiges nötig. Bereits im Januar hat er den Oldtimer im Internet ersteigert: „Als ich den Zuschlag bekommen habe, war ich erst mal froh. Dann habe ich gedacht, was habe ich getan.“ Ende Januar holte er den Wagen mit seinem Bruder Andreas in den Niederlanden ab. Der erste Weg führte zur US Car Fachwerkstatt Frost in Duisburg. Dort wurde eine ganze Menge gemacht: Neue Reifen, Bremsanlage, umfangreiche Schweißarbeiten, Inspektion und mehr standen an.

Beim TÜV war neben der Abnahme und der H-Zulassung (historisches Kennzeichen) auch eine Einzelabnahme nötig: „Den Wagen gab es hier ja bisher nicht, daher musste ein neues EU-Datenblatt kreiert werden.“ Als er alle Unterlagen zusammen hatte, machte Schmitz sich auf den Weg zur Zulassungsstelle und erlebte ein böses Erwachen: Ohne „Title“, einem amerikanischen Dokument, das in etwa unserem Kfz-Brief entspricht, sei keine Zulassung möglich. Der „Title“ aber lag nicht vor. Er müsse in das Ursprungsland des Pontiacs, den US-Staat Georgia, reisen, und eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ für den Wagen beantragen. Das kam für Schmitz nicht in Frage, und Spritztouren mit dem Pontiac rückten so erst einmal in weite Ferne.

Bis eine Bekannte ihn auf die Möglichkeit einer Zulassung im europäischen Ausland hinwies. Schmitz’ Freund Cay aus Venlo meldete den Wagen an. Zuvor musste der Silver Streak aber nochmal durch den holländischen TÜV (RDW). Im Anschluss war auch eine reguläre Anmeldung in Deutschland möglich: „Ich weiß gar nicht, wie viele Behördengänge ich allein bis zur niederländischen Zulassung hatte. Am 11. September war der Wagen dann endgültig auf mich zugelassen, und ab da konnte ich fahren. Alle Oldtimer-Termine, die ich mir vorgenommen hatte, waren da schon vorbei. Ich nehme sie mir aber für das neue Jahr vor.“