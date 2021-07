Kreis Viersen : Fahrzeuge für Flut-Hilfe schneller zulassen

Kreis Viersen Die Zulassungsstellen des Kreises Viersen in Kempen und Viersen bieten einen besonderen Service an, um die vom Hochwasser betroffenen Menschen zu unterstützen: Für die Anmeldung von Fahrzeugen, die als Hilfestellung für Flutopfer eingesetzt werden, vergibt der Kreis kurzfristig Termine.

Diese können von allen Bürgern, Firmen und Organisationen gebucht werden – unter Angabe des Grundes per E-Mail an zulassungsstelle@kreis-viersen.de. Die vereinbarten Termine anderer Kunden würden dadurch nicht beeinträchtigt, teilte der Kreis mit. Halter, die ihr Fahrzeug wegen unwetterbedingter Zerstörung abmelden wollen oder deren Wagen noch nicht gefunden wurde, können sich ebenfalls per E-Mail melden.