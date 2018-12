Kulturscheune in Sevelen: Viele Angebote in der Kulturscheune Sevelen

Sevelen Sechs Improvisationsmatinées, unter anderem erstmals mit der Muziek Biennale als „Gast“, klingen noch nach. Doch schon hat Hubert Engels in seiner Kulturscheune in Sevelen auf der Feldstraße das Programm für 2019 zusammengestellt.

Am Sonntag, 7. April, heißt es von 12.30 bis 16 Uhr „Spring rein“. Es ist ein weiteres Crossover-Experiment, diesmal mit „Drei“ und „Spielraum“. Es ist offen improvisierte Musik zu erwarten, authentisch, ohne Netz und doppelten Boden. „Drei“ sind Uwe Juchum (Bassklarinette), Kai Winter (Altsaxophon) und Dirk Friedrich (chromatische Mundharmonika). „Spielraum“ sind an der Gitarre Ade Gandhi, am Bass Adolf Klemenz, am Saxofon Andre Pinders und am Fallwerk Hubert Engels. Der musikalische Schulterschluss von Rhein und Ruhr bewegt sich ausschließlich im Jetzt, frei fallend und höchst emotional inmitten energetischer Impulse.