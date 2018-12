Disput auch um Bezahlung von Tagesmüttern und -vätern: Tagespflege für unter Dreijährige soll in Geldern teurer werden

Für die unter Dreijährigen sollen Eltern in der Tagespflege genau so viel bezahlen wie in der Kita. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Geldern Der Unterschied zu Kita-Plätzen soll abgebaut werden. Außerdem sieht die Politik noch Klärungsbedarf, was die Bezahlung der Tagesmütter und -väter angeht.

Die Gelderner Stadtverwaltung schlägt Änderungen vor, die Familien betreffen, die die Kinder-Tagespflege nutzen. Demnach soll die Betreuung von unter Dreijährigen bei Tagesmüttern oder -vätern künftig genau so viel kosten wie in Kindertagesstätten.

Nach der derzeit noch gültigen Regelung zahlen Eltern für unter Dreijährige bei deren Betreuung in der Kita mehr als für Kinder ab drei Jahre. In der Tagespflege hingegen galt unabhängig vom Alter des Kindes immer der Satz für die ab Dreijährigen. Die Betreuung der Kleineren war also bei Tagesmutter oder -vater günstiger. Diesen Zustand möchte die Stadtverwaltung abschaffen und eine „Gleichberechtigung“ beider Systeme bei den Elternbeiträgen schaffen, so der zuständige Dezernent Helmut Holla.

Durch eine andere Änderung könnten Familien dafür wieder günstiger wegkommen. Für die Wahl des Betreuungsumfangs bei Tagespflegekräften sollen „Zwischenstufen“ eingeführt werden. Bislang konnten Eltern sich für 25, 35 oder 45 Stunden Betreuung in der Woche entscheiden. Künftig sollen auch 20, 30 oder 40 Stunden wählbar sein. Wer bisher aus der Not heraus auf die nächsthöhere Stundenzahl zurückgreifen musste, wird davon profitieren. „Es wird vor allem gerechter“, sagt Helmut Holla.

Für einen bewegten Disput in der Politik hat ein weiterer Vorstoß gesorgt. Die Stadtverwaltung will, dass Tagesmütter und -väter die nächsten, in Tarifverträgen vereinbarten Gehaltserhöhungen Anfang 2019 und 2020 nicht erhalten. „Die Umsetzung der Tarifanpassung würde bei Beibehaltung des aktuellen Betreuungsumfanges rund 20.000 Euro in 2019 und zusätzlich 35.000 Euro in 2020 kosten“, führen die Verantwortlichen im Gelderner Rathaus dazu aus.