Stadtfest in Geldern: Kinder gefragt: Drache will befreit werden

Geldern Bei Gelderns Drachen- und Feuerfest lädt das Ungeheuer zum Umzug ein. Es gibt einen Mittelaltermarkt, Musik und vieles zum Mitmachen.

Termin Das Fest ist immer am ersten Sonntag nach Neujahr, also diesmal am 6. Januar.

Um etwa 11 Uhr beginnt das Spektakel. Auf dem Marktplatz gibt es Met und Feuerbier in der Taverne, handgemachte Bonbons, schöne Dinge und Kunsthandwerk, alles mit mittelalterlichen Flair. „Wir haben immer wieder neue Stände“, sagt Gabi Engelke vom Orga-Team des Gelderner Werberings. „Da sind ganz viele Sachen für Kinder dabei“, vor allem vieles zum Ausprobieren und Selbermachen. Die Kinder können an einer Esse schmieden, Lederbeutel nähen oder die Armbrust oder den Bogen anlegen. „Alle Stände sind besonders malerisch“, verspricht Gerd Lange vom Werbering.

Vorführung mit Pferden sind geplant, ein Falkner ist angekündigt. Ein „Namenskundiger“ erklärt den Besuchern die Bedeutung ihrer Vornamen. In der Jurte der Veerter Pfadfinder wird Stockbrot gebacken, der Verein VVK Veert bietet Kinderschminken an. Alle Kinder sind eingeladen, schon vorab künstlerisch tätig zu werden und auf Din-A4-Papier ein Drachen-Bild zu malen. Alle Kunstwerke, die am Stand fürs Kinderschminken abgegeben werden, werden ausgehängt, und unter den Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Wichtig: Name und Adresse müssen hinten aufs Bild.