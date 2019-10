„Nightfall Nerdy Halloween“ : Ganz schön gruselig – Halloween in Pont

Foto: Stephan Maschelski Schaurige Kostüme werden an den vier Veranstaltungstagen die Gäste in Pont erschrecken.

Pont Monster, Zombies und Geister kriechen ab Freitag in Pont aus ihren Löchern. Beim ersten „Nightfall Nerdy Halloween“ kommen Markt, Lesungen, Kinderprogramm und Party zusammen.

Jedes Jahr haben Sebastian Richartz und Oliver Stöcker überlegt, wo sie Halloween feiern könnten – doch außer privaten Partys gab es rund um Geldern keine Möglichkeiten zum Gruseln. Also haben Richartz von der Deutschen Tolkiengesellschaft und Stöcker von der Brauerei Fleuther die Sache selbst in die Hand genommen und die Veranstaltung „Nightfall Nerdy Halloween“ organisiert. Am Freitag startet das Event der beiden Gelderner mit einem kleinen Markt, Lesungen, Familientag und Party in Pont.

„Die Idee war, vor allem mit den Akteuren von den Tolkien-Tagen noch einmal in kleinerem Rahmen zusammen zu feiern“, sagt Sebastian Richartz. „Viele waren direkt Feuer und Flamme und nehmen teils weite Wege in Kauf, um dabei zu sein.“ Die Gruppen sollen mit aufwendigen Kostümen für schaurige Stimmung auf dem Areal sorgen. Die Veranstaltung findet auf einem Teil des Freizeitgeländes am Bruchweg 58 statt, wo sich auch jeden Jahr die Tolkien-Tage abspielen. Teils Open-Air, teils in Zelten und Lagern werden sich die Akteure unter die halloweenbegeisterten Gäste mischen.

Info „Nightfall Nerdy Halloween“ in Pont Termine Die neue Halloween-Veranstaltung in Pont findet an vier Tagen statt: Am Freitag, Samstag und Sonntag, 25., 26. und 27. Oktober, sowie am Donnerstag, 31. Oktober, jeweils von 17 bis 24 Uhr.

Ab 17 Uhr nimmt der Schrecken seinen Lauf. Orks, Nazgul, Untote und dunkle Gestalten aus der Fantasywelt sollen die Besucher in Angst und Schrecken versetzen. Händler mit schaurigen Angeboten, passender Gastronomie an verschiedenen Ständen, in Geldern gebrautes Craftbeer von Fleuther, Cocktails und so manche Showeinlage sorgen für ein wohliges Gruseln. Ab 19 Uhr startet die Halloweenparty mit DJ Ruben Gerbecks im Geisterzelt, bei der sich Vampir, Ork, Zombie und Hobbits im Blutrausch zum nächtlichen Tanz auffordern.

Wer es ruhiger mag, kann den Lesungen einiger Fantasy- und Horror-Autoren im Lesezelt lauschen. Auf dem Gelände wird neben den Gruselelementen auch eine ganze Reihe von „Nerd-Stuff“ aufgebaut.

„Kostüme sind natürlich erwünscht, aber keine Pflicht“, sagt Sebastian Richartz. Nach amerikanischem Vorbild seien dabei nicht nur Schocker, sondern auch Superhelden und Comicfiguren willkommen. Ähnlich wie man es aus Fernsehserien wie „The Big Bang Theory“ kennt.

Einlass ist an allen Tagen erst ab 16 Jahren. Am Sonntag, dem Familientag, dürfen aber auch Kinder in Begleitung ihrer Eltern zur Veranstaltung kommen. Dann stehen auch gruselige Lesungen für Kinder und ein Kostümwettbewerb auf dem Programm.