Wohnen für Senioren : Abriss am Elisabeth-Haus in Nieukerk hat begonnen

Abriss am Elisabeth-Haus in Nieukerk hat begonnen

Abrissarbeiten am Anbau des Elisabeth-Hauses. Foto: M. Hesse

Nieukerk Im Elisabeth-Haus in Nieukerk soll eine neue Form des Wohnens für Senioren entstehen. Die Abrissarbeiten für den Umbau haben nun begonnen.

Bewohner, Mitarbeitende und auch die Nachbarn rund um den Bürgerpark haben schon lange darauf gewartet, nun ist der Umbau zum neuen Elisabeth-Haus in Nieukerk in vollem Gange.

Vor wenigen Tagen hat der Abriss des Anbaus aus den 1970er Jahren begonnen. Dieser wird in den kommenden eineinhalb Jahren durch einen dreigeschossigen Neubau ersetzt, in dem moderne Wohn- und Betreuungskonzepte umgesetzt werden können. Anschließend wird der denkmalgeschützte Altbau umfangreich saniert. In diesem sind derzeit noch 13 Bewohner untergebracht. Später werden dort fünf barrierefreie Mietwohnungen entstehen, die Kapelle wird bei diesen Arbeiten ebenfalls renoviert.