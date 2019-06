Ausstellung im His-Törchen Issum : Alltagsmenschen im Miniaturformat

ISSUM Im His-Törchen stellen sieben Künstlerinnen und ein Künstler unter dem Namen „8 in Issum“ ihre Werke aus. Die reichen von Insektenlarven aus Ton über Handschmeichler aus Holz bis hin zu tä­to­wie­rten Figuren.

„Man sieht sich immer zweimal im Leben“, spielte Viefers auf die vorherigen Ausstellungen der Initiatorin Margrit Reiner an. Gleichsam Bindeglied zu den anderen Künstlern dankten sie gemeinsam dem „Hausherrn“ und Gründungsmitglied des His-Törchens, Burkhard Walter. „Wir hatten das Gefühl, dass wir Sie für die Gestaltung auch nachts hätten anrufen können“, meinte Reiner. Sie selbst ist von dem Ambiente, das so viele Möglichkeiten zur Präsentation bietet, begeistert.

Ihre Alltagsmenschen-Minitaturen sind sommerlich gekleidete Personen, denen als Glasur ein Tattoo eingebrannt ist. Als Hommage an den Künstler David Hockney lümmeln sich ihre Keramikhunde auf Stoffen und Kissen. Mit dem Werkstoff Ton modelliert auch Verena Leber. Insektenlarvenabbildungen inspirieren sie zu eigenen Werken in Wulsttechnik: Ligusterschwärmer, Silberfischchen, Köcherfliege, Faltenmücke. Die Kunstpädagogin Karola Graf hat ihre besondere Liebe im plastischen Gestalten entdeckt. Ihre „Tönenden Typen“ sind reduziert auf einen Vokal, also auf die Hingabe an einen Klang und ruhen als Frontfiguren in sich. Kunstlehrerin Kirsten Höcker gestaltet Tierfiguren aus naturbelassenem Ton sowie Schalen, die zu Erinnerungsorten werden sollen. Hierfür hat sie sich von süddeutschen Materl (Wegzeichen) anregen lassen.