Grünen-Politiker : Trauer um Bernd Bianchi aus Geldern

Geldern Grünen-Politiker Bernd Bianchi ist tot. Der gebürtige Gelderner starb im Alter von 60 Jahren.

Bernd Bianchi ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Bianchi war Gründungsmitglied der Gelderner Grünen, gehörte dem Rat der Stadt seit 1986 an und stand über 30 Jahre lang an der Spitze der Fraktion. Er war Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, unter anderem war er langjähriger Fachpolitiker für die Themen Bau und Planung.