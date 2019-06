Fußball Kreisliga A : Aufstieg für SVS-Reserve in 89. Minute

Keisuke Ishibashi (SVS) , hier im Zweikampf gegen Kevin Düffels hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Blumenstädter. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve Kreisliga A: Löffelsend schießt Tor zur Bezirksliga. Winnekendonks Klassenerhalt ist noch nicht ganz gesichert.

Von Per Feldberg und Nils Hendricks

Die Reserve des SV Straelen steigt als Tabellenzweiter der Kreisliga A in die Bezirksliga auf. In einem Herzschlagfinale war es die am Ende lediglich um drei Treffer bessere Tordifferenz gegenüber Alemannia Pfalzdorf, die den Blumenstädtern den Aufstieg sicherte. Im Tabellenkeller konnte sich der SV Donsbrüggen Dank eines Auswärtssieges in Materborn retten. Viktoria Winnekendonk schoss mit einem 4:0 bei der Reserve des SGE Bedburg-Hau die Gastgeber in die Kreisliga B und muss nun selbst auf den Ausgang der Relegationsspiele des Kevelaerer SV in der Bezirksliga hoffen. Alemannia Pfalzdorf musste das Heimspiel gegen Sturm Wissel gewinnen, um die letzte Chance auf den Aufstieg zu wahren. Und die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach 18 Minuten führte Pfalzdorf durch einen Doppelpack von Martin Köhnen sowie Treffer durch David Rothemel und Christian Ploenes mit Doppelpack mit 5:0, was auch der Halbzeitstand war.

In Straelen empfing das Team um den scheidenden Trainer Friedhelm Baumann den Uedemer SV. Und die Gastgeber taten sich zunächst schwer. Zwar waren sie spielerisch überlegen, konnten dies aber zunächst nicht in Tore ummünzen. Erst in Minute 43 sorgte Selma Sevenic für den 1:0 Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Pfalzdorf weiter, die Tordifferenz zu verbessern. Gegen desolate Gäste, deren Trainer Marco Schacht nach der Partie „vollkommen bedient und schwer enttäuscht“ war, schraubten Henning Hans, Christian Plönes mit Doppelpack, und Tom Strodt das Ergebnis, beim Ehrentreffer durch Andre Janssen, auf 9:1 hoch. Und die Alemannen durften hoffen.

Uedem gelang in Straelen nach 84 Minuten der Ausgleich. Doch ein erfolgreicher Distanzschuss von Jasper Löffelsand zum 2:1 in Minute 89 sorgte in Straelen für Jubel und in Pfalzdorf für Enttäuschung.

„Wir haben es heute versäumt das Spiel früher zu entscheiden. Nun geht es mit Vollgas in die Planungen für die kommende Saison“, erklärte Straelens Kapitän Marcel Peters in Mitten der Aufstiegsfeier. „Schade, dass es am Ende nicht geklappt hat. Trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft, die eine tolle Saison absolviert hat“, wich nach kurzer Zeit bei Pfalzdorfs scheidendem Trainer Thomas Erkens die Enttäuschung dem Stolz auf sein Team.

SVS-Trainer Friedel Baumann bedankte sich bei allen, die am Aufstieg der Mannschaft mitgewirkt hatte.

SGE Bedburg-Hau II – Viktoria Winnekendonk 0:4 (0:1). Mit vier Toren Unterschied gewinnen musste die Viktoria aus Winnekendonk und die Truppe um Kapitän Nils Honnen schaffte das schier Unmögliche. Dabei sah es lange so aus, als ob die SGE noch einmal mit einem blauen Auge davonkommen würde. Nach 90 Minuten stand es nach einem Eigentor von SGE-Akteur Hendrik Peters und einem Treffer von Manfred Stammen nur 2:0 – zu wenig aus Sicht der Gäste. Doch dann sorgte der eingewechselte 38-jährige Stürmer Gaven Wrobel mit einem Doppelpack (90.+1, 90.+4) für das Wunder.

„Was wir bei den Temperaturen geleistet haben, ist einfach sensationell“, so Johannes Rankers, Spielertrainer der Gäste. SGE-Coach Ansgar Nießen gab den fairen Verlierer. „Glückwunsch an Wido. Wenn man die gesamte Saison sieht, war das einfach zu wenig.“

Siegfried Materborn – SV Donsbrüggen 0:3 (0:0). Nach einer schwachen ersten Hälfte erlöste Stefan Klümpen unmittelbar nach Wiederanpfiff die Gäste von der Abstiegsangst und in den Schlussminuten sorgten Marvin Flintrop und Fabian Basten für den verdienten Dreier. Am Ende ist es dann doch positiv für uns ausgegangen“, so SVD-Trainer Christian Roeskens.