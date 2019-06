Angebot in Wachtendonk : Volles Programm im Jugendraum

Wachtendonk Uno-Nachmittag, Tischtennisturnier und Stockbrot: Im Juni können Kinder und Jugendliche im Jugendraum Wachtendonk bei vielen Aktionen mitmachen.

Start ist am Montag, 3. Juni, mit dem Gestalten von Schattenbildern als Fensterdekoration (16 bis 18 Uhr, ab Klasse fünf). Ein Kickerturnier gibt es für Jugendliche ab Klasse fünf am Dienstag, 4. Juni, von 16 bis 18 Uhr. Alle Kinder ab sechs Jahren sind am Donnerstag, 6. Juni, 16 bis 18 Uhr eingeladen, Kreatives mit Knöpfen herzustellen. Ein Uno-Nachmittag steht am Freitag, 7. Juni, ab 16 Uhr an (ab Klasse fünf). Am Dienstag, 11. Juni, wird für alle ab Klasse fünf ein Billardturnier von 16 bis 18 Uhr organisiert. Am Donnerstag, 13. Juni, heißt es „Kreatives mit Nagellack“ für Kinder ab sechs Jahren von 16 bis 18 Uhr. „Exit“ wird gespielt am Freitag, 14. Juni, ab 16 Uhr (ab Klasse fünf). Stockbrot wird gemacht von Kindern ab Klasse fünf am Montag, 17. Juni, von 16 bis 18 Uhr. Zur gleichen Zeit für die gleiche Altersgruppe findet am Dienstag, 18. Juni, ein Tischtennisturnier statt. Smoothies werden zubereitet am Montag, 24. Juni, von 16 bis 18 Uhr. Am Dienstag, 25. Juni, wird von 16 bis 18 Uhr gebacken. Am Donnerstag, 27. Juni, läuft von 16 bis 18 Uhr Kinderkino mit selbst gemachtem Popcorn „Risiko“ wird gespielt am Freitag, 28. Juni, ab 16 Uhr. Alles für Kinder ab der fünften Klasse.