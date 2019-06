Fußball Kreisliga B2 : TSV Weeze II reicht ein Remis zur Vize-Meisterschaft

In neuen Trikots, gesponsort von Christian Osterkamp, Juniorchef der Firma Metallbau Osterkamp GmbH aus Uedem, errang der TSV Weeze II die Vizemeisterschaft. . Foto: Verein

DJK Labbeck meldet nur eine Mannschaft für die neue Saison. dadurch bleibt Winnekendonk die Abstiegs-Relegation erspart.

Gelderland (n-h) Weil die DJK Labbeck/Ued. kommende Saison nur eine Mannschaft in der Kreisliga B meldet, reichte der Viktoria der elfte Tabellenplatz zum direkten Klassenerhalt.

Viktoria Winnekendonk II – Fortuna Keppeln 3:1 (1:0). Zwar hatte auch der überzeugende Sieg über Fortuna Keppeln „Wido“-Trainer Nils Dahlmann gut geschmeckt, der eigentliche Grund zur Freude kam aus Kleve vom Vorsitzenden des Kreisfußballausschusses Holger Tripp: DJK Labbeck wird lediglich eine Mannschaft in der Kreisliga B stellen. Dadurch sind alle Viertletzten der Kreisligen B direkt gerettet. Falls der Kevelaerer SV sich in der Relegation rettet, wird sogar noch ein weiterer Platz in der B-Liga frei, den die Drittletzten ausspielen.