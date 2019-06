Rollenspiel „Zeit der Legenden“ : Kampf gegen dunkle Mächte in Walbeck

Kampf gegen dunkle Mächte in Walbeck

Die Spieler tauchen auf Schloss Walbeck ein in die „Zeit der Legenden“ – dazu gehören auch Schwertkämpfe. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Walbeck 600 Spieler haben die „Zeit der Legenden“ auf Schloss Walbeck Wirklichkeit werden lassen. Bei diesem „Live-Action-Rollenspiel“-Großereignis tauchen sie in eine eigene Fantasywelt ab und erleben eine Geschichte, die sich seit 2015 entwickelt.

Ritter und Piraten, Elfen und Monster: Auf dem Schloss Walbeck herrschte am Wochenende das Fantasy-Mittelalter, denn es war die „Zeit der Legenden“. Bei diesem Rollenspiel-Event stürzten sich mehr als 600 Teilnehmer in ein mehrtägiges Epos, das sie mit ihren eigenen Aktionen beeinflussen konnten.

„Der Storybogen der aktuellen Geschehnisse begann 2015 und arbeitet auf den Höhepunkt in 2020 hin“, verriet Constanze Spengler, die sich um die Geschichte kümmert. Die Geschichte handelt vom spirituellen Zentrum der Welt, das von dunklen Mächten angegriffen und natürlich von den titelgebenden Legenden verteidigt werden muss.

Neben den Spieler-Charakteren gibt es auch Leute, die ehrenamtlich die Handlung vorantreiben und wichtige Figuren darstellen. Einer von ihnen ist „Tebastus Sturmwacht“, oder, im wirklichen Leben, Lukas Büchel, der seine aktuelle Rolle seit drei Jahren spielt. „Es gibt hier eine gesamte Welt zum Eintauchen“, meinte er begeistert und riet allen: „Macht einfach mit, erlebt es, für mich ist es etwas, was mich einfach glücklich macht.“

Doch wie funktionieren die Auseinandersetzungen? Schlägt man sich wirklich mit Schwertern auf den Kopf? „Aber nein“, erklärte die Veranstalterin Sandra Wolter lachend. „Das Ganze funktioniert, weil man hier immer miteinander spielt, selbst, wenn man gegeneinander antritt. Wenn man zum Beispiel ein Schwert hat, kann man an der Größe sehen, wie viele Punkte man damit erreicht und je nachdem, wie episch eine Aktion ausgeführt wird, zum Beispiel ein angedeuteter Schlag, desto wirkungsvoller ist das Ergebnis. Weil alle gemeinsam ein Teil dieser Fantasiewelt sind, weil im Endeffekt alle miteinander spielen, kann das Alles funktionieren.“

Das gesamte Wochenende über finden zahlreiche größere und kleinere Gefechte in der Gegend rund um Schloss Walbeck statt. Diejenigen, die im Dienste der Geschichte spielen, können dabei auch eigenständig Situationen und Kämpfe beginnen, die dann von den Legenden zurückgeschlagen werden müssen. Zwischendurch gibt es immer wieder Auszeiten, um sich von den anstrengenden Schlachten zu erholen und einfach mit einigen Freunden die Seele baumeln zu lassen, oder um über die sich entwickelnde Geschichte zu reden.

„Aber keine Sorge: Für Neulinge sind alle Events so gestaltet, dass man sich auch schnell einfindet“, betonte Carissa Donker, die stellvertretende Veranstaltungsleiterin. „Wer dann eben Lust hat, sich in die Mythologie und die verschiedenen Legenden einzuarbeiten, der ist dazu natürlich herzlich eingeladen und findet einiges an Material.“