Geldern : Neue Regeln für Dauerparker im Marktparkhaus

Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern (RP) Ein Teil der Sanierung des Marktparkhauses am Südwall wird in den nächsten Tagen beendet. Das teilte der Eigentümer mit. Für die Dauerparker bedeutet das: Die Bauarbeiten in Halle C sollen Anfang kommender Woche abgeschlossen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken