Straelen feiert : Jubelpaar feiert mit der Nachbarschaft

Straelen, Goldhochzeit Käthe und Hubert Born Käthi und Hubert Born feierten ihre Goldhochzeit. Die beiden Straelener haben sich im Herbst 1967 beim Landjugendball im Saal Billstein kennengelernt. Zwei Jahre später wurde dann geheiratet. Die Trauung fand in der Kirche St. Peter und Paul in Straelen statt. Fortan führten sie gemeinsam ihren Gartenbaubetrieb in Straelen-Boekholt. Drei tolle Kinder bereicherten das Eheleben, wozu heute auch die Schwiegerkindr und die sechs Enkelkinder gehören. Beide sind Mitglied der St. Barbara-Bruderschaft und Hubert zusätzlich Ehrenmitglied der St. Victor-Bruderschaft. Käthi ist in der katholischen Frauengemeischaft (kfd) und seit 50 Jahren aktive Keglerin. Im Rahmen der Familie, Freunden und der tollen Nachbarschaft deren besonderer Dank für den tollen Schmuck gebührt, wurde kräftig gefeiert. Besonders gefreu hat sich das Jubelpaar über die Ständchen vom Männergesangverein Waldeslust und dem Trommler und Fanfarencorps Straelen.