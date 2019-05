Bürgermonitor Dinslaken : Stadt geht gegen Parken im Stadtpark vor

Kein Einzelfall, in den zurückliegenden Tagen parkten des öfteren Firmenfahrzeuge auf der Grünfläche an der Kathrin-Türks-Halle, obwohl dies nicht zulässig ist. In der kommenden Woche wird dieser Bereich zum Baustellenbereich. Foto: Heinz Schild

Dinslaken In letzter Zeit häufen sich wieder die Vorfälle, dass Fahrzeuge widerrechtlich auf Flächen im Dinslakener Stadtpark abgestellt werden. Oftmals handelt es sich um Firmenfahrzeuge. Die Verwaltung will nun rigoros kontrollieren.

„Jetzt werden auch noch die Wege im Stadtpark einfach zugeparkt“, schimpft ein Fußgänger, der am Freitagmorgen auf dem Weg zum Rathaus ist. Der Senior muss sich schon fast an den beiden Firmenfahrzeugen vorbeischlängeln, die rechts und links auf dem Weg geparkt sind, der vom Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße zum Haupteingang des Rathauses führt. Andere Männer schütteln missbilligend die Köpfe, als sie an den abgestellten Wagen vorbeigehen. „Das wird im schlimmer“, sagt ein Passant und deutet mit dem Arm zur Baustelle der Kathrin-Türks-Halle, „da wird einfach auf dem Rasen geparkt“. Die Kritik des Mannes ist berechtigt, ein Laster mit Anhänger, auf dem ein Bagger transportiert wird, ist auf der Grünfläche in der Nähe des Kreisverkehrs der Friedrich-Althoff-Straße abgestellt. Die kahlen Stellen des Rasenbereiches, wo bereits das Erdreich zu sehen ist, belegen, dass dort nicht zum ersten Mal geparkt wird.