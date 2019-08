Kervenheims Thron : Generationen feiern zusammen Kirmes

Kervenheim Wenn in Kervenheim Kirmes gefeiert wird, sind alle auf den Beinen. Der Königsthron kam im Festzelt am Samstagabend zusammen. Auf dem Thronfoto sind zu sehen (v.l.) Eckmar Leibeling, Bettina Stüsken, Achim Knopp und Gabi Knopp, zusammen mit dem Kinderkönigshaus Emili, Leandro, Jagoda, Julius, Emely und Mika.

Nach der Messe am Samstag fand die Übergabe der Königskette statt. Nach dem Festzug der Geselligen Vereine wurde der aktuelle Thron schon im Zelt erwartet. Am Sonntag durften noch einmal alle Generationen zusammenkommen und gemeinsam das Familienfest feiern. Bereits am Donnerstagabend begannen die Feierlichkeiten in Kervenheim mit einem Kabarettabend. RP-Foto: Norbert Prümen