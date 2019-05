Unsere Woche : Wildes Parken im Stadtpark – das muss doch wirklich nicht sein

Meinung Der Dinslakener Stadtpark ist für die Bürger da. Er dient dazu, dass sie sich dort entspannen und etwas Erholung finden können. Als Abstellanlage für Fahrzeuge ist er allerdings nicht gedacht, auch wenn man da manchmal angesichts der dreisten Parker einen anderen Eindruck gewinnen könnte.

In die Umgestaltung des Stadtparks investierte die Kommune viel Geld. Über 1,3 Millionen Euro flossen in die Aufwertung der in die Jahre gekommenen Parkanlage, die deutlich an Attraktivität eingebüßt hatte. Abgewertet wird der umgestaltete Park durch jeden Fahrzeugführer, der meint, seinen Privatwagen oder das Firmenfahrzeug einfach auf Rasenflächen, Gehwegen oder dem Vorplatz der Stadthalle abstellen zu können. Und genau dies ließ sich in der Vergangenheit und gegenwärtig verstärkt wieder beobachten.