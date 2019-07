Wermelskirchen : CDU fragt nach Sachstand „Parken“

Zwischen Feuerwache und AJZ Bahndamm sollen Dauerparkplätze entstehen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die CDU-Fraktion greift das Thema „Parkraumkonzept in der Innenstadt“ mit einem Antrag an den Fachausschuss auf. 2018 wurden in der Märzsitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses (StuV) verschiedene Maßnahmen beschlossen.

Anlass war die Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) sowie die temporäre Parkplatznot. Die entstehe, wenn durch das geplante Bauprojekt mit dem Einzelhandelsschwerpunkt auf dem Loches-Platz 237 Parkplätze wegfallen. Es wurde beschlossen, eine Ersatzfläche für Dauerparker anzulegen, was nach dem Abriss der Dreslerschen Halle derzeit neben dem Gebäude der Tafel geschieht. In diesem Zusammenhang erinnert die CDU aber auch an weitere beschlossene Punkte und fragt nach dem Sachstand:

Die Verwaltung wurde beauftragt, mit allen Parkplatzbetreibenden zu versuchen, eine einheitliche Bewirtschaftung zu erzielen. Sie soll weitere Möglichkeiten für die Einrichtung von Langzeitparkplätzen prüfen und dem Fachausschuss vorstellen. „Wir regen an, die entstandenen Parkplätze einmal in der Sitzung der Öffentlichkeit vorzustellen, um damit heutigen Dauerparkern Orientierung zu bieten“, schreibt die CDU.