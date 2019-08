Fußball Kreisliga B : Kreisliga B: KSV bleibt in der Spitzengruppe

Gelderland Sportfreunde Broekhuysen II – DJK Twisteden II 1:1 (1:0). Twisteden bleibt zwar sieglos, dennoch freute man sich über den Punkt beim neuen Tabellenführer aus Broekhuysen. „In der ersten Halbzeit war Broekhuysen galliger und wir kamen nicht mit dem System des Gegners klar“, erzählte Twistedens Trainer Nils Schöneis.

DJK Labbeck-Uedemerbruch – Viktoria Winnekendonk 1:2 (0:2). Eine starke erste Hälfte, veredelt durch die Treffer von Robert Salma und Alexander Tebart, reichten Winnekendonk für den Erfolg. „Wir waren zu Beginn klar dominant, haben aber in der zweiten Hälfte ein bisschen den Faden verloren“, erzählte Viktoria-Coach Sebastian Steinhauer. Sein Gegenüber Dirk Friedhoff sah das etwas anders: „Wir waren in der ersten Hälfte nicht viel schlechter als der Gegner, haben aber die Tore nicht gemacht“.

SV Sevelen II – TSV Weeze II 1:5 (0:2). Beide Teams knüpften an ihre Leistungen der vergangenen Wochen an. „Wir haben absolut verdient gewonnen, von Sevelen kam in der Offensive kaum was“, freute sich Weezes Trainer Christoph Tönnißen. Bei den Hausherren machte sich weiter die Personalnot bemerkbar. „Wir haben kompliziert und umständlich gespielt und sind so ins offene Messer gelaufen“, berichtete Sevelens Trainer Martin Winkler. Die Weezer Robin Stumpf, Benedikt van Husen und drei Mal Marvin Tüß wussten das zu nutzen. Bei Sevelen traf Jan Siemons.