Jubiläumsschützenfest und Kirmes in Lüllingen : Lüllingen feiert mit Jubelkönig Alexander Stammen

Lüllingen Bei bestem Wetter feierte Lüllingen seine Kirmes. Sie stand im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Rochusbruderschaft. Im Mittelpunkt standen König Alexander Stammen und sein Thron.

Eine ganz besondere Kirmes wurde am Wochenende in Lüllingen gefeiert. Die Bruderschaft feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt standen Jubelkönig Alexander Stammen und sein Thron. Sein Vater Günther war übrigens der Jubelkönig zum 75-jährigen Jubiläum. Die Ministerpaar sind Simone und Stefan Heister, Ministerin ist Nicole Stammen, Schwester des Königs, und Hofherr Artur. Den Jugendthron bilden Sophia Elspaß, Prinzessin Josephine Michaelis und Jule Hoffmanns.

Am Sonntag wurde das Jubiläum offiziell gefeiert. Nach dem Umzug fand der Festakt auf der Festwiese statt. Am Sonntag gratulierte die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Geldern, Bärbel Wolters, zu Jahren St.-Rochus-Bruderschaft. Das Jubiläum stehe für 100 Jahre gelebte Geschichte, für 100 Jahre der Vereinshistorie, die im Gründungsjahr 1922 der Sehnsucht entsprang, nach den Wirren des Ersten Weltkrieges endlich ein christliches und friedliches Leben zu leben und zu gestalten und für 100 Jahre, in denen die Bruderschaft dem gesellschaftlichen Leben in Lüllingen ihren Stempel aufdrückte.