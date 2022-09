Fußball-Bezirksliga : Zwei Joker machen den Derbysieg des Kevelaerer SV perfekt

Der Weezer Kapitän Christian Feegers (am Ball) verlor mit seiner Mannschaft das Prestige-Duell gegen Aufsteiger Kevelaerer SV. Foto: Norbert Prümen

Weeze Aufsteiger gewinnt nach Toren von Tim Hillejan und Almir Pasalic 2:1 beim TSV Weeze. 150 Zuschauer sehen vor allem in der ersten Halbzeit eine enttäuschende Vorstellung.

Lange mussten die Fans beider Lager auf ein Meisterschaftsduell zwischen den Nachbarvereinen TSV Weeze und Kevelaerer SV warten. Die großen Erwartungen, die an ein solches Derby geknüpft sind, konnten indes beide Mannschaften am Freitagabend vor allem im ersten Durchgang nicht erfüllen. Die Zuschauer sahen eine schleppende Darbietung mit wenig Inspiration und bekamen Fußballkost serviert, die mit Bezirksliga-Niveau nur wenig zu tun hat. In den ersten 45 Minuten gab’s auf beiden Seiten keinen Torabschluss und nicht einmal einen Eckball – das roch zur Pause nach einer tristen Nullnummer.