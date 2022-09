Wohnquartier in Moers : „Live green Houses“ wird Vorbild für Voerde

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (l.) lobt den „gelungenen Mix“ des Wohngebiets. Rechts im Bild: Unternehmer Hermann Tecklenburg. Foto: Norbert Prümen

Moers-Vinn Die Vermarktung des Quartiers „Live green Houses“ ist abgeschlosen. Für die Bauunternehmung Tecklenburg war sie ein Erfolg. Jetzt sollen die Erfahrungen in ein neues Wohngebiet in Voerde einfließen. Was das Moerser Projekt ausmacht.