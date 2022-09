Kommen jetzt die Deutschen? : Benzin und Diesel in den Niederlanden plötzlich günstiger als bei uns

In den Niederlanden ist tanken wieder günstiger als in Deutschland. Foto: dpa/Federico Gambarini

Kreis Kleve Weil der Tankrabatt ausgelaufen ist, sind Diesel und Benzin in den Niederlanden nun günstiger. Kommen jetzt die deutschen Tanktouristen? Wie lang der Preisvorteil im Nachbarland noch Bestand haben könnte.

Es geht dieser Tage überaus beschaulich zu an Tankstellen im Kreis Kleve. Von Staus und Schlangen vor Zapfsäulen, die Mitte der Woche noch die Straßenbilder in der Grenzregion prägten, ist nichts mehr zu sehen. Mit dem Auslaufen des Tankrabatts ist die Nachfrage nach Benzin und Diesel eingebrochen. „Es ist sehr ruhig aktuell. Die meisten haben am Mittwoch nochmal vollgetankt und sind nun noch versorgt. Und es kommen kaum mehr Niederländer“, sagt Felix Walraven, der die Esso-Tankstelle an der Tiergartenstraße in Kleve führt.

Während der Bund den Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket hat auslaufen lassen, gilt unterdessen in den Niederlanden unverändert ein Tankrabatt. Schon zum 1. April hatte die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte die Abgaben auf Sprit um 21 Prozent gesenkt. Diese Maßnahme läuft noch bis Ende des Jahres, um die Folgen der Inflation abzumildern.

Das hat Auswirkungen: In Ven-Zelderheide, direkt hinter der Gocher Grenze, kostete der Liter Diesel am Freitagabend 1,94 Euro. In Groesbeek waren es im Durchschnitt 2,05 Euro, in Nimwegen bis zu 2,15 Euro. Der günstigste Anbieter für Diesel im Kleverland war gleichzeitig Kuster Energy in Bedburg-Hau, 2,05 Euro kostete der Liter dort in den Abendstunden. Mancherorts lag der Preis gar bei 2,21 Euro.

Geringer sind die Preisunterschiede beim Benzin. In Kleve zahlte man am Freitag knapp 2,05 Euro. Auf dem Level bewegt man sich gleichzeitig auch im Nachbarland. In Groesbeek und im Süden von Nimwegen konnte man allerdings für 1,93 Euro tanken. „Wir werden sehen, ob Deutsche nun tatsächlich fürs Tanken nach Holland fahren. Für den Diesel lohnt sich das sicher, beim Benzin muss sich der Preis erst einmal einpendeln. Und irgendwann läuft die niederländische Steuersenkung auch aus“, sagt Felix Walraven.