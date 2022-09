Schützen laden ein : Kirmes in Huisberden startet Freitag

Bedburg-Hau-Huisberden Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie heißt es in Huisberden. Volles Programm bis Montagabend. Schützenpaar nach drei Jahren offiziell abgelöst.

Am Freitag, 2. September, startet die Kirmes um 18 Uhr mit einer Kinder-Disco im Festzelt, ab 20 Uhr wird sie von der Disco der Jungschützen abgelöst. Das Disco-Team „BPM“ sorgt für viel Spaß am ersten Kirmesabend. Für die Kinder findet am Samstag ab 14.30 Uhr Kinderkirmes mit Spielen am und im Festzelt statt, auch eine Cafeteria mit selbstgebackenen Kuchen steht für die Besucher bereit. Am Samstagabend heißt es wieder „Huisberden tanzt“. Bereits um 10 Uhr geht es am Sonntag mit dem Festhochamt in der St.-Peter-Kirche weiter. Es schließt sich der obligatorische Kirmesfrühschoppen an. Um 18.15 Uhr heißt es Antreten zum großen Schützenumzug mit Fahnenschwenken.