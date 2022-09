2:0-Erfolg beim GSV Moers : Viktoria Goch siegt im Top-Spiel der Bezirksliga

Kreis Kleve Milos Jesic (90.) und Kosovar Demir (90.+5) machen den Sieg mit späten Toren perfekt. 1. FC Kleve II schlägt SV Rindern im Derby mit 3:0. Kevelaerer SV gewinnt 2:1 beim TSV Weeze. A-Liga-Neulinge bieten ein Spektakel.

Daniel Beine, Coach von Viktoria Goch, und Dirk Warmann, Trainer des GSV Moers, haben sich bislang die Favoritenrolle gegenseitig zugeschoben. Beine hat den enorm verstärkten GSV flugs zum Titelanwärter Nummer eins in der Gruppe vier der Fußball-Bezirksliga ernannt. Warmann sieht die Viktoria in dieser Rolle. Beine hat seit Freitagabend ein gewichtiges Argument gegen sich. Denn die Viktoria schaffte im Top-Spiel in Moers durch zwei späte Tore einen 2:0 (0:0)-Erfolg und ist jetzt in der Rolle des Gejagten. Milos Jesic (90.) und Kosovar Demiri (90.+5) trafen.