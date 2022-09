Nachfolger für König Simon : Großes Schützenfest statt Kirmes in Frasselt

Kranenburg-Frasselt Eigentlich feiern die Frasselter am ersten Septemberwochenende Kirmes. Doch fällt das Volksfest in diesem Jahr aus. Stattdessen wird der Verein um Frank Jansen und Cor Hafner das große Schützenfest feiern.

Der Schützenverein Frasselt lädt von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. September, auf das Gelände des Schützenhauses am Treppkesweg ein. Eigentlich feiern die Frasselter am ersten Septemberwochenende Kirmes. Doch fällt das Volksfest in diesem Jahr aus. Stattdessen wird der Verein um Frank Jansen und Cor Hafner das große Schützenfest feiern. Das beginnt am Freitag, um 20 Uhr, im und am Schützenhaus mit einem runden Jubiläum. Die Jungschützenabteilung blickt in diesem Jahr auf ihren 60. Geburtstag zurück, was entsprechend gefeiert wird. Tag zwei des Fests startet am Samstag, ab 14 Uhr, mit dem traditionellen Prinzen- und Königsschießen. Zunächst gilt es, verschiedene Ordensträger zu ermitteln. Dann werden die Nachfolger von Prinzessin Sophia (Jansen) und König Simon (Thyssen) gesucht. Noch am Samstagabend wird im Schützenhaus die „Umkrönung“ stattfinden, wobei der Abend mit einer Tanzparty ausklingt. Sonntag triff sich die Schützenfamilie um 10.30 Uhr zum traditionellen Kirchgang mit anschließender Kranzniederlegung. Sonntagnachmittag wird zum Dämmerschoppen geladen. Bis auf den Freitag wird für die kleinsten Gäste eine Hüpfburg aufgebaut.