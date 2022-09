Fairtrade-Stadt Geldern : Weltladen weist auf Müllberge durch „Fast Fashion“ hin

Geldern Schnell wechselnde Modetrends und niedrige Preise erhöhen den Druck auf Näherinnen. Dass es auch anders geht, zeigt fair produzierte Kleidung.

Die diesjährige „Faire Woche“ zum Thema „Fair steht dir #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ findet vom 16. bis 30. September bundesweit statt und beschäftigt sich unter anderen mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltigem Wirtschaften in der Textil-Lieferkette. Bereits im vergangenen Jahr stellte der Gelderner Weltladen mit einer Ausstellung über die menschenunwürdigen Arbeitszeiten, geringen Löhne und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen die Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie in den Mittelpunkt. Unbezahlte Überstunden, ein Lohn, der nicht zum Leben reicht, und fristlose Kündigungen sind nur ein Teil der Problematik. Schnell wechselnde Kollektionen und Modetrends, niedrige Preise und Fast Fashion kommen hinzu und erhöhen den Druck auf Näher und Näherinnen, die innerhalb kürzester Zeit Massen an Kleidung produzieren.