Kirmes in Hartefeld : Hermann-Josef Tombergs trägt die Festkette

Hartefeld Kirmes in Hartefeld: Am Freitag stand die Löschgruppe bei der Verleihung der Festkette im Blickpunkt. Der Samstag gehört den Schützen um König Michael Nick.

Die Farbe Blau dominierte am Freitag in Hartefeld. Viele Feuerwehrleute aus Geldern und Umgebung waren gekommen, um bei der Verleihung der Festkette dabei zu sein. Zu ihrem 112-jährigen Jubiläum erhielt Hermann-Josef Tombergs für die Löscheinheit Hartefeld-Vernum die Auszeichnung, Er ist der 65. Träger der Hartefelder, Vernumer und Poelycker Festkette.

Kaiser erinnerte an den Weg des langjährigen Leiters der Löscheinheit. Wie sein Vater Heinrich habe er sich den Idealen der Feuerwehr verschriebe. Am 10. März 1984 ist er in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten. Schon 1987 wurde er Gerätewart. 1999 wählte man ihn zum Löscheinheitsleiter. Das bleib er, bis er bis 2013 krankheitsbedingt kürzer treten musste. Seit 1977 gehört er auch der St.-Antonius-Bruderschaft an, für die er 29 Jahre als Fahnenschwenker aktiv waren. Fünf Jahre lang war er stellvertretender Brudermeister, Schützenkönig war er von 2011 bis 2013. Auch als Generaladjutant und Königsadjutant war er aktiv. Blau-Weiß“ Hartefeld hat ihn 2017 mit dem „Großen Hartefelder Karnevalsorden“ ausgezeichnet. Kaiser: „Ein Herz für die Heimat haben Sie, der Junge aus der Dypt, der immer noch der Nachbarschaft der Dypter Frösche angehört. Es ist nur folgerichtig, dass Sie sich auch dem Heimatverein Hartefeld-Vernum angeschlossen haben.“ Der Bürgermeister weiter: Und wenn Ihnen als Landwirt vom Veltjenshof, der, wie mir berichtet wurde, fast mit seinem schnellen Fendt-Schlepper verwachsen ist, mal so gar nicht nach Bauernhof und Vereinswelt zu Mute ist, dann gehen Sie zu Ihrem Kegelclub Die Stiefeltrinker.“