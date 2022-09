Brauchtum in Rommerskirchen : Anstel feiert vier Tage lautstark Schützenfest

Eva und Christian Moll regieren in Anstel. Foto: Verein

Anstel Im Mittelpunkt steht das Königspaar Christian und Eva Moll. An den Abenden gibt es zur Unterhaltung jeweils viel Musik in der Schützenhalle an der Lindenstraße. Das Programm.

„Krach am Bach“ lautet das Motto des Schützenfestes in Anstel, das an diesem Wochenende gefeiert wird – mit einem ganz jungen Königspaar: Seine Majestät Christian Moll ist erst 28 Jahre alt, ein echter „Ansteler Jung“ und schon seit 25 Jahren Mitglied der St. Sebastianus-Bruderschaft. Seine Frau und Königin Eva ist in Anstel aufgewachsen und hat als ehemalige Jungschützenkönigin bereits Erfahrungen im Regieren. „Aus den anfangs sehr wilden Reihen der jungen Stief Boschte ist nun der 1. Schützenkönig hervorgegangen, und wir freuen uns gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft auf das erste Schützenfest nach Corona“, sagt König Christian mit Blick auf seinen Grenadierzug, der im Jahr 2005 gegründet wurde und zu dessen Gründungsmitgliedern auch er selbst gehört.

Auf die beiden Regenten und die Festgäste wartet vier Tage lang Programm. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Samstag, 3. September Eröffnung des Ansteler Schützenfestes mit Einspielen durch das Tambourcorps „In Treue fest“ und Einschießen durch die Artillerie „Gilbach Boschte“; 15 Uhr unterhaltsame Kinderbelustigung; 18.30 Uhr Krönungsmesse in der Schützenhalle; 19.30 Uhr Fackelzug, anschließend Gefallenenehrung mit großem Zapfenstreich; 20.30 Uhr Schützenparty in der Schützenhalle an der Lindenstraße mit Musik, es spielt die „Roland-Brüggen-Partyband“.

Sonntag, 4. September 9.30 Uhr Frühparade; 10 Uhr Musikalischer Frühschoppen mit der Blaskapelle „Die Gohrer“; 15 Uhr Festumzug mit Parade; 20 Uhr Großer Schützenball mit der „Roland-Brüggen-Partyband“ in der Schützenhalle.

Montag, 5. September 10 Uhr Königsproklamation; 20 Uhr Ehrenabend der Zugkönige mit Ehrung des Jungschützenkönigspaares in der Schützenhalle, Musik: „DJ Benny“.