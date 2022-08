Raser in Rommerskirchen : Unfall – Verdacht auf illegales Autorennen

Raser in Rommerskirchen

Die Polizei ermittelt auch in Richtung illegaler Straßenrennen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Rommerskirchen Ein 18-Jähriger ist in Rommerskirchen mit einem Mercedes-Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Überhöhte Geschwindigkeit könnte nicht der einzige Grund für seinen Unfall gewesen sein.

Am vergangenen Samstag gegen 18 Uhr verunglückte auf der Straße „Zur Heide“ in Rommerskirchen ein 18-jähriger Mann mit seinem Auto. Der Grevenbroicher war die Straße in Richtung Neukirchen gefahren und hob vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug circa 35 Meter von der Fahrbahn ab.