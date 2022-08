Musik aus Rommerskirchen : Stephan Georg bringt neues Solo-Album raus

Rommerskirchen Stephan Georg ist einer derjenigen, der die Corona-Pandemie kreativ genutzt hat. Am 1. September erscheint sein viertes Soloalbum mit dem Titel “The Way Is The Goal”.

Der Rommerskirchener Gitarrist der Band „Tight“ kam durch die an Auftritten arme Zeit während der letzten zweieinhalb Jahre auf die Idee, auf Solopfaden zu wandeln. „Auf dem Album sind 14 Songs, die noch im letzten Lockdown entstanden sind“, berichtet Stephan Georg. Darin widmet er sich leidenschaftlich und ausgiebig dem aus den achtziger Jahren beeinflussten, „straighten Heavyrock“ mit musiklischen Vorbildern wie „Dokken“, „Ratt“, „Accept“, „Van Halen“ und „Kiss“.

Gitarrist und Songwriter Stephan Georg. Foto: Verena Queenie

Wie schon auf seinem zweiten und dritten Werk sind auch auf dem neuen Album verschiedene Sängerinnen und Sänger vertreten. Stammgäste wie David Reece (u.a. „Bonfire“/“Accept“), Lydia Pané ( „Bonfire“, „Dark Blue Ink.“), Martin Brendler (“Pantheon“) sind ebenso zu hören wie auch neue Mitstreiter wie Tanja Meyer, Andy Mück der Romantic-Metal-Legende Stormwitch, Shooting Star Caroline Breitler aus der Schweiz oder Rainer Behr (“Schohnzeit“). „Sie verleihen dem Ganzen Abwechslung und eine auf den jeweiligen Song passende Stimmung“, so Georg. Ein Gastsolo steuert Andy Susemihl bei. Ein Song aus dem „Symphonic Bereich“, den die Italienerin Monica Marozzi (“Rhapsody of Fire“) singt, bietet dem Hörer zusätzliche Farbe. Produziert wurde das Album von Georg und den jeweiligen Beteiligten.