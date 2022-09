Ausfall der Linie RE8 : Landtagsabgeordneter Rock macht Druck bei NRW-Verkehrsminister

Simon Rock ist 2022 für die Grünen in den NRW-Landtag eingezogen. Foto: Grüne

Grevenbroich/Jüchen/Rommerskirchen Der Grünen-Politiker schaltet sich in den Streit um den fünfwöchigen Ausfall der wichtigen Verbindung nach Köln ein und hat seinem Parteikollegen und Minister Oliver Krischer einen Brief geschrieben.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Simon Rock aus Neuss schaltet sich in den Streit um den fünfwöchigen Ausfall der Bahn-Linie RE8 ein, die seit dem 15. August (mit wenigen Ausnahmen) nicht mehr zwischen Mönchengladbach und Koblenz verkehrt. Rock hat seinem Parteikollegen und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer einen Brief geschrieben, in dem er ihn darum bittet, sich für einen „zukünftig möglichst reibungslosen Weiterbetrieb“ der Linie und im Falle von Störungen für die „zeitnahe und zuverlässige Bereitstellung von Angeboten des Schienenersatzverkehrs“ einzusetzen.