Samstag war der Tag der Bruderschaft : Hartefeld feiert König Michael Nick

Der Thron von Hartefeld. Vordere Reihe v. l.: Stephan und Patricia Vogt, König Michael und Anke Nick, Ludwig und Manuela Leurs, hintere Reihe die Offiziere v. l.: Hans Glock, Robert Schmaelen und Thomas Vallen. Foto: Rüdiger Bechhaus

Hartefeld Die große Kirmes in Hartefeld wurde am Samstag mit dem Schützenfest fortgesetzt. Im Mittelpunkt stand König Michael Nick. Auch am Montag wird im Dorf mit H noch gefeiert.

Bei der Kirmes in Hartefeld stand am Samstag das Schützenfest an. Für die Stadt Geldern gratulierte die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Geldern Bärbel Wolters. „Unter dem Dach der Vereinsgemeinschaft tragen diesmal zwei Vereine die Verantwortung für die Kirmes. Zum einen die Löscheinheit Hartefeld-Vernum unserer Freiwilligen Feuerwehr, die ihr 112-Jubiläum endlich feiern darf und die gestern ihren großen Tag hatte, und zum anderen die St. Antonius Schützenbruderschaft Hartefeld, die heute mit einem großartigen Schützenfest der Kirmes ihren Stempel aufdrückt. Schon bei meiner Anreise habe ich gesehen: Hartefeld hat sich fein rausgeputzt: Mit neuem Fahnenschmuck, der das frühere Wappen der ehemaligen Gemeinde Vernum in den Mittelpunkt rückt. Ein Bekenntnis zur Tradition – und auch eine deutliche Aussage der Vereinsgemeinschaft: Hartefeld, Vernum und Poelyck gehören zusammen.Das kann ich nur unterstützen.

Leider sehen das offenbar nicht alle so. Wie mir die Vereinsgemeinschaft soeben mitteilte, sind viele Fahnen heute Nacht zerstört worden. Darüber kann ich nur den Kopf schütteln und Sie alle gleichzeitig ermuntern, nicht dabei nachzulassen, sich für die Tradition im Dorf einzusetzen.“ Diese Gemeinsamkeit sei es, die in gewisser Weise auch für die Stadt Geldern steht. Jede Ortschaft habe ein Eigenleben, das in vielen Facetten sichtbar wird. „Aber gemeinsam bilden alle acht Ortschaften die Stadt Geldern.“

Sie gratulierte ich dem Hofstaat der St. Antonius Bruderschaft zu dieser schönen Kirmes: dem König Michael Nick mit seiner Königin Anke, dem Minister Ludwig Leurs mit seiner Hofdame Manuela und dem Minister Stephan Vogt mit seiner Hofdame Patricia.