Kreativ-Wettbewerb der BiG – Bürger in Geldern : Die Kinder sind die Gewinner

Geldern Unter dem Motto „Gestalte dir den Sommer so, wie er dir gefällt“ durften Kinder aus den Gelderner Kindergärten und Schulen beim Wettbewerb von BiG ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Für alle Teilnehmer gab es Preise.

Im März hat der Gelderner Schulausschuss einen Antrag der BiG – Bürger in Geldern für einem Kreativ-Wettbewerb, zu dem Kinder der Gelderner Kindergärten und Schulen eingeladen waren, abgelehnt. Trotzdem haben sich die Mitglieder nicht von ihrer Idee abbringen lassen. Unter dem Motto „Gestalte dir den Sommer so, wie er dir gefällt“sollten sich die Kinder ein wenig von der Corona-Pandemie ablenken. Dazu konnten sie sich auf der Vereinsseite der BiG vier Beispielvorlagen herunterladen und kreativ verfeinern.

„Ich habe bis heute nicht verstanden, warum uns im Schulausschuss vorgeworfen wurde, dass wir mit dem Wettbewerb Parteipolitik in der Schule machen wollen“, so Peukes. „Das zeigt, dass sich nicht jeder intensiv mit unseren Ideen auseinandergesetzt hat. Unser Ansinnen war es, dass dieser Wettbewerb mit Unterstützung der Gelderner Stadtverwaltung an die Kindergärten und Schulen weitergeleitet wird und dass den Kindern im Namen der Stadt Geldern eine Abwechslung zum Alltag mit Corona geboten wird.“ Die Ablehnung im Schulausschuss habe die Mitglieder extra motiviert, zu zeigen, dass sich auch mit einem kleinen, aber engagierten Team eine solche Aktion in kurzer Zeit umsetzen lässt. „Unser Anliegen war es, mit dem Kreativ-Wettbewerb die Gelderner Kinder auf andere Gedanken zu bringen und Freude zu bereiten und nicht Parteipolitik zu betreiben“, so Peukes. Jetzt stehen die Gewinner des Wettbewerbes fest: „Es sind die Kinder“, so Peukes weiter. Alle Preise wurden den Teilnehmern nach Hause geliefert. Eine Auswahl der Bilder des Kreativwettbewerbs ist auf der Homepage des Vereins unter www.buerger-in-geldern.de zu sehen.