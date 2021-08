Heimspiel im Waldfreibad Geldern : Johannes Oerding ist wieder zu Hause

Erst brannte das Feuer nur im Herzen von Johannes Oerding. Später wurde es auch vor der Bühne entzündet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern In Walbeck spielte der Musiker nun das erste von zwei Akustikkonzerten am Lagerfeuer. Der Abend geriet zum Klassentreffen mit alten Bekannten. Beseelt gingen die 1000 Fans nach Hause.

Von Dirk Weber

Und dann packt er das imaginäre Liederbuch aus, geht zurück zu der Stelle, wo alles angefangen hat, zu den Kapellener Pfadfindern, als Johannes noch als Johnny Songs am Lagerfeuer klampfte, um Mädchen zu beeindrucken. „Seite 8“, sagt er, und stimmt „Country Roads“ an. Jetzt wird er sentimental. „Das nächste Lied habe ich mich lange nicht mehr getraut zu spielen, aber heute werde ich es tun.“ Es folgt „Laudato si“, und das Publikum steigt voll mit ein, singt, klatscht, feixt: „Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen…“ Johannes Oerding ist wieder 14 und hat sichtlich Spaß an der kleinen Retrospektive.

Mit 17 hatte er vorerst genug vom Landleben und machte sich auf in die große weite Welt, um Popstar zu werden. Immerhin, bis nach Hamburg, dem Tor zur Welt, hat er es geschafft. Viermal trat er seitdem in seiner alten Heimat auf. Er war nie der verlorene Sohn, weil er nie den Kontakt zu seiner Familie hat abreißen lassen. Im Gegenteil, seine Eltern und seine vier Geschwister, die ebenfalls vor Ort sind, seien seine größte „Promomaschine“. In der Praxis seines Vaters, erzählt Oerding, werden nur diejenigen behandelt, die vorher eine CD gekauft haben.

Entspannte Atmosphäre auf der Picknickdecke: Bei bestem Wetter waren viele Fans mit der ganzen Familie ins Waldfreibad gekommen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Hallen-Tour wird 2022 fortgesetzt Karten Das zweite „Lagerfeuer Acoustics“-Konzert im Waldfreibad Walbeck findet am Samstag, 14. August, ab 20 Uhr statt. Die Karten sind ausverkauft. Im nächsten Jahr setzt Johannes Oerding seine „Konturen“-Hallentournee fort. Unter anderem spielt er am Freitag, 4. Februar, in der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf und am Samstag, 5. Februar, in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Karten kosten ab 41 Euro.

Trotzdem, gibt Oerding zu, sei er immer noch nervös. Dabei ist der Auftritt im Waldfreibad ein Selbstläufer. Das Konzert schon nach 21 Sekunden ausverkauft. Der Zusatztermin, der ursprünglich im September hätte stattfinden sollen, musste aber vorverlegt werden. Und wieder waren die 1000 Karten im Nu vergriffen. „Wenn man in seine Heimat fährt, ist das immer auch eine Prüfung“, sagt Oerding. „Man wird abgecheckt und bewertet.“ Doch auch diesmal lässt der Musiker keinen Zweifel aufkommen, dass er immer noch der Alte ist. „Ich sing‘, bis ich heiser bin, denn ich hab‘ morgen frei“, trällert er fröhlich ins Mikro. Da liegen noch gut zweieinhalb Stunden vor ihm. Ein Heimspiel. Doch als er spaßeshalber wissen will, wer denn schon mal auf einem seiner Konzerte gewesen sei und nur etwa die Hälfte aller Hände nach oben gehen, kommen ihm kurz Zweifel.

Prompt geht Oerding auf Tuchfühlung. Klettert von der Bühne herunter, setzt sich noch schnell eine schwarze Maske auf („Sicherheit geht vor!“) und spaziert gut gelaunt durchs Publikum, das es sich auf bunten Picknickdecken gemütlich gemacht hat. Die wenigsten sitzen. „Kenn ich, kenn ich, kenn ich“, sagt er, während er den Hügel des Freibades erklimmt, zwei Securitys im Rücken. So mögen ihn die Fans: volksnah, immer einen Spruch auf den Lippen. Er erzählt, wie er früher öfter mal nackt im Freibad gewesen sei. FKK und so, der Abend sei ja noch jung. Als er in der letzten Reihe angekommen ist, fällt ihm Annette auf, die von dem Mann mit Hut förmlich überrumpelt wird. Oder die elfjährige Nele aus Hüls, der er eine Zeile aus dem Lied „Traurig aber wahr“ als Lebensweisheit mit auf den Weg gibt: „Denn dass man Wodka, Wein, Tequila, Bier und Gras nicht mixen soll, war uns nicht klar.“ Zurück auf der Bühne, stimmen seine vier Begleitmusiker eine Blues-Brothers-Gedächtnis-Nummer an, und Oerding wiederholt mantramäßig die Worte: „Fuck you Corona!“ und schickt zwei Mittelfinger in den blauen Himmel. „Klatscht Leute, wir brauchen das, um unsere Akkus wieder aufzuladen, damit wir über den Winter kommen.“